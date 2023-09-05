Bakan Göktaş’ın "11 bin 250’ye düştü" açıklamasını Kadın Dernekleri gerçekçi bulmadı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler’in kadın birimi UN Women işbirliğinde Ankara’da düzenlenen "Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Çalıştayı”na katıldı. Çalıştayda çocuk yaşta evliliklere ilişkin açıklama yapan Göktaş, 2005’te 51 bin 944 küçük yaşta kız çocuğunun evlendirildiğini anımsatarak “Bu sayı 2022 yılı itibarıyla 11 bin 250’ye gerileyerek yüzde 78 oranında düşmüştür" dedi.

Bakanın açıklamasını itiraf olarak değerlendiren kadın örgütleri, rakamların gerçeği yansıtmadığını kaydederek çocuk yaşta evliliklere yönelik önlem alınmadığı için tepki gösterdi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, 2019’da çocuk yaşta evliliklere af için hazırlanan TBMM önergesini anımsatarak "Kadın dernekleri olarak kadına ‘tecavüz önergesi’ dediğimiz önergenin görüşüldüğü zaman, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘300 çocuk evliliği var’ demişti. Şimdi de11 bin 250 denen rakam aslında bu af yolu yöntemiyle ortaya çıkan tablonun vahametini gösteriyor” diye konuştu. Güllü, “Af gelecek diye çocuk yaşta, erken ve zorla evliliğin yapıldığı bir sürecin de ifşası oluyor" ifadelerini kullandı.

"10’A KADAR İNDİ"

Göktaş’ın belirtiği sayının gerçek olmadığını kaydeden Güllü şöyle konuştu:

"TÜİK 16 yaşı baz alıyor. Hâkim izniyle yapılmış evliliklerin kaydı var. Evlilik yaşının 10’a kadar indiğini Kars ilinde yapılan bir TBMM araştırma raporunun satırları arasında görüyoruz. Türkiye’de 10 yaşın altında erken ve zorla evlendirilen çocuklar var ve bunların hiçbiri TÜİK’te kayıtlı değil. Rakamlarla övünüyorlar ama hâlâ korumaları altında ölen çocuklar var. Bu konuda önlemsizlik ve mekanizmaların eksikliği masaya yatırılmalı. Rakam yanlış ama sayın bakanın 11 bin 250 çocuğıun kimler tarafından tecavüze uğradığını düşünmesini isterim.” 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan da söz konusu açıklamanın itiraf olduğunu vurgulayarak “Böyle bir durumun gerilemesinden söz etmek, gerekli denetime tabi olmadığı ve yasadışı bir şekilde sürdüğünün ifadesi" dedi.

