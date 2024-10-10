Bakan Güler'den 'Lübnan tahliyeleri' açıklaması: Gemimiz 20.30 sularında limana ulaşacak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'dan Türk yurttaşların tahliyesine ilişkin yaptığı açıklamada ''TCG Bayraktar, 588 kişi ile bu sabah 06.50’den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin’e doğru yola çıkmış olup gemimizin saat 20.30 sularında limana ulaşmasını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lübnan'dan Türk yurttaşların tahliyesine ilişkin son durumu paylaştı.
Güler, "TCG Bayraktar, 588 kişi ile bu sabah 06.50’den itibaren TCG Salihreis ve TCG Bartın refakatinde Mersin’e doğru yola çıkmış olup gemimizin saat 20.30 sularında limana ulaşmasını bekliyoruz. TCG Sancaktar ise geri kalan 378 kişi ile saat 11.30’da TCG Gaziantep ve TCG Bandırma’nın refakatinde Beyrut Limanı’ndan yola çıkmış olup gemimizin gece 23.00 sularında Mersin’e ulaşması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.
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