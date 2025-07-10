Bakan Işıkhan: 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, SGK'nın geri ödeme listesine dahil ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser ve kistik fibrozis hastalarına yönelik önemli bir düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantımızın ardından kanserle mücadele eden vatandaşlarımız için müjdesini verdiği düzenleme bu gece Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylelikle; Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile kanser tedavisi gören vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik. Ayrıca; 2 yaş ve üzeri Kistik Fibrozis hastalarına erken evrede etkili tedavi imkanı sunan ve yaşam kalitesini artıran ilacı da geri ödeme listesine ekledik.

Hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ile hastalarımızın dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimini güvence altına alıyoruz. Bu önemli adım ve göstermiş oldukları vizyon için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Süreç boyunca hassasiyetleri ve destekleri için Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."