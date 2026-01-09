Bakan Işıkhan ayrıntıları duyurdu: Uzaktan ve yarı zamanlı çalışmaya ilişkin düzenleme yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, özellikle gençler, kadınlar ve engelliler için hazırlanan "part-time" çalışma modelinin detaylarını paylaştı.

Bakan Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında çalışma hayatının güncel şartlarına ayak uydurmanın bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

"YENİ NESİL BİR DÜZENLEME"

Uzaktan çalışma konusunda yasal bir engellerinin bulunmadığını belirten Bakan, dijitalleşen dünyada platform çalışanlarından kuryelere kadar her kesimin sosyal güvencesini koruyacak yeni nesil bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Gençler, kadınlar ve engellilerin yarı zamanlı çalışabileceği bir modelin hazırlıklarının tamamlandığını açıklayan Işıkhan, yasal prosedürlerin meslek örgütlerine ve sendikalara sunulduğunu, paydaşlardan gelecek geri dönüşlerin ardından konunun hızla Meclis gündemine taşınacağını belirtti.

Belediyelerden yapılan tahsilatlara ilişkin de bilgi veren Işıkhan, "Borçlu belediyelerimizden 161 tanesi 33,6 milyar lira borcu için 227 adet tecil talebinde bulunmuş ve peşinat olarak da 3,6 milyar lira tahsil etmişiz. Burada 429 belediye tarafından da toplam 8 bin 122 taşınmaz bize teklif edilmiş, biz bunları kabul etmişiz. Belediyelerimizin SGK'ye sunduğu 4 bin 104 taşınmazı ise çeşitli nedenlerden dolayı reddettik" dedi.