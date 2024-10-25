Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırdığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, SGK tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan açıklamasında şunları kaydetti:
"Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."
Etiketler: #ilaç #geri ödeme #SGK #Vedat Işıkhan
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