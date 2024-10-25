Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan duyurdu: 61 ilaç SGK'nin geri ödeme listesine alındı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırdığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, SGK tarafından 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şunları kaydetti:

"Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."


Etiketler: #ilaç #geri ödeme #SGK #Vedat Işıkhan

İlgili Haberler

SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...

SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında yüzde 33'lük düşüş uyarısı! O tarihe dikkat...
SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!

SGK'den emeklilere uyarı: Bu belge olmadan ödeme yapılmayacak!
SGK'den 'yenidoğan çetesi' açıklaması

SGK'den 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler