Bakan Işıkhan, hastanelerin ‘otel’ konforunda olduğunu iddia etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Selimiye Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemal Aydın, öğretim görevlileri ve 3 bin öğrenici katıldı. Üniversite bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde Bakan Işıkhan, öğrencilere konuşma yaptı.

"SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİMİZİ MODEL ALINAN BİR ÜLKE KONUMUNA GETİRDİK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hastanelerin "otel" konforunda olduğunu iddia etti. Işıkhan şunları ifade etti:

"Sosyal güvenlik reformlarıyla hem sağlık hizmetlerimizi hem de sosyal güvenlik hizmetlerimizi model alınan bir ülke konumuna getirdik. Sağlık sistemimizi değerlendirdiğimizde artık dünyaya örnek olacak bir sisteme sahibiz. Hastanelerimiz otel konforunda hizmet sunuyor. Sizler geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak sizler de bu sistem içerisinde, sağlık sistemi içerisinde çalışmaya başlayacaksınız. Ben, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve kıymetli hocamı içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Daha önce dört kıtada ve birçok ülkede kampüsü bulunan ve en son Özbekistan'da birlikte olduğumuz hocamızla birlikte, orada sağlık hizmetlerinin ve üniversitemizin bu kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmasından dolayı büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler de bu gurura sahip olmalısınız çünkü siz de bu üniversitenin öğrencilerisiniz, mensuplarısınız. Büyük bir sağlık ailesinin bir ferdisiniz aslında."