Bakan Işıkhan’ın ‘ABB en borçlu belediyeler arasında iddiasına yanıt: SGK’ye borcumuz yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ye en borçlu belediyeler arasında yer aldığı iddiasına yanıt geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, bu iddianın doğru olmadığını belirterek “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, EGO’nun, ASKİ’nin vadesi geçmiş hiçbir borcu yok. İştiraklerin borcu belediye borcu olarak yansıtılamaz” dedi.
Kerimoğlu bakanın sadece CHP’li belediyelerin SGK’ye olan borçlarına ilişkin açıklamasının siyasi amaçlı olduğunu belirtti. 2022 yılına ait verileri paylaşan Kerimoğlu, o tarihte SGK’ye en çok prim borcu olan beş büyükşehir belediyesinden 3’ünün AKP’li, 2’sinin ise CHP’li belediye olduğuna dikkat çekti.
Kerimoğlu’nun paylaştığı tabloya göre, 2022 yılında SGK’ye borcu olan ilk 5 belediye şöyle:
Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP), Adana Büyükşehir Belediyesi (CHP), Sakarya Büyükşehir Belediyesi (AKP), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (CHP), Ordu Büyükşehir Belediyesi (AKP).
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