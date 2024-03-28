Yeniden Refah Partisi, Ankara il yöneticilerinin istifa edip AKP’ye katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 00:05

Güncelleme: 28.03.2024 - 00:07

Yeniden Refah Partisi, söz konusu iddiaları yalanladı. Partinin yaptığı açıklamada üye sayılarının 500 bini geçtiği belirtilerek, “Türkiye’nin en büyük 3. siyasi partisi konumuna gelmiş, 31 Mart seçimlerinde ise sandıkları patlatarak Ahlaklı Belediyecilik ile değişim yapmaya hazırlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

SUAT KILI: "ANKARA TEŞKİLATIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, partisinin X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamayı paylaştı ve “Ankara İl Teşkilatımız görevinin başındadır” notunu düştü.

Yeniden Refah Partisi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“ANKARA İL YÖNETİMİMİZ İSTİFA ETMEMİŞTİR”

“Seçime sayılı saatler kala Yeniden Refah Partimize yönelik algı operasyonları bir süredir olduğu gibi ardı ardına yoğunluğunu artırarak devam etmektedir. Bir kısım malum medyada çıkan haberlerde belirtildiği üzere Ankara İl Yönetimimiz istifa etmemiştir.

“PARTİMİZDE GÖREVİ BULUNMAYAN ŞAHISLARDAN OLUŞMAKTADIR”

Bahsi geçen kişiler uzun süre önce partimizle ilişiği kesilmiş ve partimizde görevi bulunmayan birtakım şahıslardan oluşmaktadır. Yeniden Refah Partimiz bugün itibariyle 520.000 üyeyi geçerek üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük 3. siyasi partisi konumuna gelmiş, 31 Mart seçimlerinde ise sandıkları patlatarak Ahlaklı Belediyecilik ile değişim yapmaya hazırlanmaktadır.

Bizleri algı operasyonlarıyla aşağı çekme derdinde olanlara tavsiyemiz emeklilerin, esnafın, öğrencinin ve ağır ekonomik koşullar altında yaşayan milletimizin derdiyle ilgilenmeleri ve siyonist İsrail zulmü altında soykırıma maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin derdine derman olmasıdır.

Ankara İl Yönetimimiz, eksiksiz bir şekilde görevinin başında Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Suat Kılıç’ın çalışmalarına tam kadro destek vermektedir.”