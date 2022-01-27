Bakan Karaismailoğlu'ndan 'İstanbul' açıklaması
İstanbul'da 24 Ocak akşamı başlayan ve gece yarısına kadar süren kar yağışında yollar kapanmış, hayat durma noktasına gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı programda, kar yağışından sonra yaşananlar için, "İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamayız" derken kendi sorumluluk alanlarındaki yollarında kapalı olduğunu açıkladı. CHP'li Özkan, Karaismailoğlu'nu "Beceriksizliğin itirafı..." sözleriyle eleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun kar yağışı İstanbul’da hayatı durma noktasına getirdi. Yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı, kazalar meydana geldi, toplu taşımada yoğunluk yaşandı.
Yaşanan büyük olumsuzlukların ardından 'İstanbul, günlerdir geliyorum diyen kar yağışına hazrılıksız mı yakalanmıştı?' sorusu birçok kesim tarafından dile getirildi.
İktidar partisi tarafından İstanbul'da kapanan yollar nedeniyle İBB ve Ekrem İmamoğlu, yoğun eleştirilere maruz bırakılmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, kar yağışının vurduğu gece AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gelmişti.
"İSTANBUL'U BİRİLERİNİN KEYFİNE BIRAKAMAZDIK"
Karaismailoğlu, Habertürk TV'de katıldığı "Nedir ne değildir özel" programında, programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy'a süreç hakkında bilgi verirken "İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık" dedi.
Sunucunun "Sonuçta havalimanı da, Kuzey Marmara Otoyolu da, TEM de açılamadı" ifadelerinin adından ise Karaismailoğlu, "Ben onu inkar etmiyorum, bunlar olacaktır" sözleriyle sorumluluk alanlarında yer alan yollarında kar yağışında kapalı olduğunu ifade etti.
"BECERİKSİZLİĞİN İTİRAFI..."
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarını alıntılayarak, "Açmaları gereken yol kapalıydı! Beceriksizliğin itirafı..." ifadelerini kullandı.
İşte Özkan'ın o paylaşımı:
Açmaları gereken yol kapalıydı! Beceriksizliğin itirafı... pic.twitter.com/kqUwi1N5Yn— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 27, 2022
Video Haberler
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Seferi ekibinin 'Beyaz Kıta'ya yolculuğu sürüyor
- İngiltere’de iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
- Tesla, 2022’de yüzde 50 büyüme bekliyor
- 'İklim krizi, üretimde büyük değişikliklere yol açacak'
- The Beatles, NFT dünyasına giriyor
- Rihanna'dan iklim krizi için 15 milyon dolarlık bağış
- Orhan Bursalı’dan ‘Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü’
- Uzmanlardan FIP'e yakalanan kedilere tedavi uyarısı
- Ünlü oyuncudan Disney'e 'Pamuk Prenses' tepkisi
- Tahsin Yücel’den yazınsal tartışmalar!