Bakan Karaismailoğlu'ndan 'İstanbul' açıklaması

27 Ocak 2022 Perşembe, 23:33

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun kar yağışı İstanbul’da hayatı durma noktasına getirdi. Yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı, kazalar meydana geldi, toplu taşımada yoğunluk yaşandı.

Yaşanan büyük olumsuzlukların ardından 'İstanbul, günlerdir geliyorum diyen kar yağışına hazrılıksız mı yakalanmıştı?' sorusu birçok kesim tarafından dile getirildi.

İktidar partisi tarafından İstanbul'da kapanan yollar nedeniyle İBB ve Ekrem İmamoğlu, yoğun eleştirilere maruz bırakılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, kar yağışının vurduğu gece AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gelmişti.

"İSTANBUL'U BİRİLERİNİN KEYFİNE BIRAKAMAZDIK"

Karaismailoğlu, Habertürk TV'de katıldığı "Nedir ne değildir özel" programında, programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy'a süreç hakkında bilgi verirken "İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık" dedi.

Sunucunun "Sonuçta havalimanı da, Kuzey Marmara Otoyolu da, TEM de açılamadı" ifadelerinin adından ise Karaismailoğlu, "Ben onu inkar etmiyorum, bunlar olacaktır" sözleriyle sorumluluk alanlarında yer alan yollarında kar yağışında kapalı olduğunu ifade etti.

"BECERİKSİZLİĞİN İTİRAFI..."

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarını alıntılayarak, "Açmaları gereken yol kapalıydı! Beceriksizliğin itirafı..." ifadelerini kullandı.

İşte Özkan'ın o paylaşımı: