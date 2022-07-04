Bakan Karaismailoğlu'nun gündem olan Marmaray yolculuğu

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlara ait video görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Görüntülerde, Adil Karaismailoğlu'nun araçta boş koltuklar olmasına rağmen ayakta yolculuk yapmayı tercih ettiği görüldü.

Karaismailoğlu'ya hiçbir yolcunun ilgi göstermediği görülen görüntülerde, bir yolcunun bakanı çeken kameranın açısını engellememek için yer değiştirmesi de dikkat çekti.