Bakan Karaismailoğlu'nun gündem olan Marmaray yolculuğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar sosyal medyada gündem haline geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:22
Bakan Karaismailoğlu'nun gündem olan Marmaray yolculuğu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlara ait video görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Görüntülerde, Adil Karaismailoğlu'nun araçta boş koltuklar olmasına rağmen ayakta yolculuk yapmayı tercih ettiği görüldü.

Karaismailoğlu'ya hiçbir yolcunun ilgi göstermediği görülen görüntülerde, bir yolcunun bakanı çeken kameranın açısını engellememek için yer değiştirmesi de dikkat çekti.


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