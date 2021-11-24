Bakan Kasapoğlu'ndan TÜGVA savunması: Çamur atmayın

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; milletvekillerinin bakanlık bütçesine ilişkin eleştirilerini yanıtladı.

TÜGVA ve TÜRGEV gibi vakıflarla ilgil kayırmacılık yapıldığı eleştirileri için Kasapoğlu şu yanıtı verdi:

“Gençliğimizin odağında medeniyet olsun istiyoruz. Sabahtan beri vakıf, dernek, sivil toplum düşmanlığı var. Bu medeniyet vakıf medeniyetidir… Yanlış yapan bir vakıf, dernek varsa yargı vardır. Hesabını sorarsınız. Sivil toplum tüm dünyada önemli bir çalışma alanıdır. Biz de bakanlık olarak tüm sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yapma gayreti içerisindeyiz. Helalleşme diyorsunuz biraz da sahici olun. 28 Şubat’ın darbe dönemlerinin mantığıyla sivil topluma, vakıflara, derneklere çamur atmayın.”

Yasa dışı bahislerin kayıt altına alındığı savunan Bakan Kasapoğlu, “100 milyar yasa dışı bahis var diyorsunuz. Rakamlara bakarsanız yasa dışı bahsin azaldığını görürsünüz” dedi.

“Millet hiçbir şekilde yalanlara inanmaz… Ak Parti iktidarları kadar sosyal hukuk devleti misyonunu güçlü bir şekilde ifa eden bir hükümet de olmamıştır…

Türkiye’de 3 milyon 800 bin örgün öğrenim öğrenci var. Bunun 2 milyonu kendi yaşadığı ilde okuyor. Ve 1 milyon 800 bin öğrenci bu anlamda dışarda kalan öğrenci. Türkiye’de 8 milyon öğrenci yurt konusunu gündeme getiren maalesef bunun cehaletle ifade edilmesi mümkün değil. Cehalet sonucu olmasını arzu ederim ama ben burada kötü niyet görüyorum.

Türkiye Cumhuriyeti yurtları, pandemi süreci diye ifade ediyoruz. Birinci ve ikinci sınıftaki öğrenciler bu yıl ilk kez yurtlara başvurdular. Ve bu süreçte biz hiçbir zaman karşı karşıya kalmadığımız bir başvuru ile karşılaştık. 2017’de 354 bin 2018’de 353 bin 2019’da 374 bin olan başvuru bu yıl itibariyle 624 bin…Ve biz 18.11.2021 tarihi itibariyle bunun 551 binini karşıladık. 2019-2020 yılı döneminde toplam 314 bin kişiyi yerleştirirken 2021-2022 döneminde 556 bin kişiyi yerleştirdik. 241 bin ekstra yerleştirme yaptık."