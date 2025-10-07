Bakan Kemal Memişoğlu canlı yayında açıkladı: Sağlıkta yeni atama olacak mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2026 yılında yeniden sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu, 2025'te yeni bir alım yapılmayacağını söyledi.

Memişoğlu sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin, "2025'te toplamda 35 bin kişi atanacak. İlk aşamasını yapmıştık, şimdi de ikinci aşamasını yapacağız. İhtiyaçlarımız neyse ona göre alıyoruz. Fazlasını alıp, çalıştırmadıktan sonra bir anlam ifade etmez. 2026'da yeniden alım yapacağız, 2025'te yeniden alım yok" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 30 İDEAL KİLOSUNDA"

NTV'ye konuk olan Memişoğlu, Türkiye'nin yüzde 30'unun ideal kilosunda olduğunu belirtti.

Memişoğlu, "Türkiye'nin yüzde 30'u ideal kilosunda. Yüzde 70'e yakın insan kilolu. Yüzde 70'in de yüzde 26'sı çok kilolu ise bu sağlıklı bir toplum demek değildir. Bunun nedenlerini tartışabiliriz ama sağlıklı bir toplum için önce toplumun bilincini artırmamız gerekiyor. Yaşlanma riski olan bir toplumdan bahsediyoruz" dedi.