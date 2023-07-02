Bakan Koca açıkladı: Bayram tatilinde 17 bin 774 kaza meydana geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17 bin 774 kaza meydana geldi." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.
Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın."
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 2, 2023
Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE… pic.twitter.com/DWZNkRXB2J
29 BİN KİŞİ KURBAN KESERKEN YARALANDI
Bakan Koca dün de Kurban Bayramı boyunca kesim işlemi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 29 bin 983 kişinin tedavi gördüğünü bildirmişti.
Koca, kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 951 kişinin ambulansla alındığını, 29 bin 32 kişinin ise bizzat başvurarak sağlık kurumlarında tedavi gördüğünü belirtmişti.
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Koca, "Hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bayram gündemine dahil olan bu gibi olaylar hepimiz için üzücü." ifadelerini kullanmıştı.
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