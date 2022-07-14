Bakan Koca: 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' düşüncesi insanca değil
Doktorların maruz bırakıldığı şiddeti değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' düşüncesi insanca değil. Telaffuzu şiddet suçu. Bu hastalıklı 'Ama' sözünün yanınızda söylenmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her geçen gün artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarına tepki gösterdi.
Twitter'dan paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı 'Ama' sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar SAYGIYI hak ediyor."
'HESAP SAHTE'
Ardından Twitter'da paylaşılan ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yaşanan saldırıya ilişkin olduğu öne sürülen bir paylaşımı alıntılayıp şu notu düştü:
"Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap SAHTE. Emniyetimiz kendisini takibe aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu 'az' buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle."
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