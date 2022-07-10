Zonguldak’ta şiddetli yağış etkili oldu
Zonguldak’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girmeye çalıştı.
Zonguldak’ta başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan uyarı sonrası Zonguldak’ta yağış başladı.
Başlayan yağış sonrası kentin birçok yerinde su birikintileri meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Şimşek ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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