Sağlıkta şiddet bu seferde Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde: 'Bedavadan para alıyorsun' deyip saldırmaya çalıştı
Sağlıkta şiddetin yankıları devam ederken bu sefer de Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir hastanın "Senin gibi oturup da bedavadan para alan insanlar..." sözleri tepki çekti.
Konya’da görev başında hasta yakını tarafından öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın sonrasında sağlık çalışanlarına şiddet devam ediyor.
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