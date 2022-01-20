Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız

20 Ocak 2022 Perşembe, 13:10

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC ile ilgili yeni bir çalışma başlatılıyor. Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarına ilişkin son durum sorulan Koca, şunları kaydetti:

"İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşısı çalışmasını başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak çalışma ile hastada olan antikor değişimi gözlemlenecek. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak."

BİLİM İNSANLARI TURKOVAC HAKKINDA KUŞKULU

Bilim insanları, acil kullanım onayı verilen TURKOVAC aşısına ilişkin bilgi eksikliğine dikkat çekmiş, Faz 3 çalışma sonuçlarının paylaşılması gerektiğini, bu haliyle kurallara uyulmadan gerekli aşamaların atlandığını belirtmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de TURKOVAC'a ilişkin faz 3 çalışma sonuçlarının ve bilimsel verilerin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bakanlığı kamuoyunu aydınlatma sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.