Bakan Koca: Bugün 110 milyon dozu aştık

02 Ekim 2021 Cumartesi, 15:49

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı uygulanan topla aşı sayısında 110 milyon dozu aştıklarını duyurdu. Koca, "Bugün 110 milyon dozu aştık. Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Avrupa’da 1'inci, tüm dünyada 7'nci ülkeyiz. İlk 6 sırada, aşı üreticisi olan yüksek nüfuslu Çin ve ABD ile yine nüfusu yüksek ülkeler var" dedi.