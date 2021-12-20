Bakan Koca duyurdu: Didim'de doktora saldıran şahıs yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tahir D.'nin Aydın'da görevli Doktor Doğancan Kılıç'a saldırmasıyla ilgili, yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı" dedi.
Bakan Koca, Didim Devlet Hastanesinde alkol muayenesi için polisler tarafından getirildiği ancak muayene sırasında Doktor Doğancan Kılıç'a saldıran şüpheli Tahir D.'nin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yakalanarak gözaltına alındı. Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan kişi, kamera kayıtları ve yeni deliller üzerine dün yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli gelişmeyi basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.
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