Bakan Koca duyurdu: "Mavi kategori"ye giren il sayısı 20'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.
Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı MANİSA’DA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 20’ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 3, 2021
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