Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandığını, yapılacak yeni açıklamaya kadar içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Öte yandan Bakan Koca, enkaz çalışmaları esnasında çıkan toz nedeniyle akciğer rahatsızlıklarının önüne geçmek için deprem bölgesinde yaşayan yurttaşlar için maske uyarısında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 15:54
Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" dedi.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN MASKE UYARISI

Öte yandan Bakan Koca, yeni bir paylaşımında, "Deprem afeti sonrası, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabildiği bilinmektedir. Bu sebeple, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılan veya yakın mesafede olanlarınsa maske kullanması gerekmektedir" uyarısında bulundu.


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