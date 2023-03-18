Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 15:54

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 16:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" dedi.

Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2023

DEPREM BÖLGESİ İÇİN MASKE UYARISI

Öte yandan Bakan Koca, yeni bir paylaşımında, "Deprem afeti sonrası, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabildiği bilinmektedir. Bu sebeple, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılan veya yakın mesafede olanlarınsa maske kullanması gerekmektedir" uyarısında bulundu.