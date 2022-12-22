Bakan Koca: İzmir’de madde bağımlılığı çok, tedavi merkezi az!

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun İzmir ilinde madde bağımlılığına ilişkin soru önergesine verdiği cevap ile; İzmir’de artan madde bağımlılığını kabul etti.

Bakan Koca, “İzmir’de özellikle belli yerleşim yerlerindeki derinleşen yoksulluk ve artan işsizlik, okulsuzlaşma nedeniyle madde bağımlılığına eğilimin artmakta olduğunu göstermektedir. Bu nedenle İzmir'de AMATEM ve ÇEMATEM sayısının artırılması ve var olan merkezlerin fiziki ve beşerî kapasitelerin genişletilmesi gerekliliği öngörülmektedir” diye yanıt verdi.

RAKAMLAR KORKUNÇ TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

CHP’li Purçu’nun İzmir ilindeki AMATEM, ÇEMATEM sayıları; bunların yatak kapasiteleri ve burada ayaktan ve yatarak tedavi görenlerin sayısına ilişkin sorularına Sağlık Bakanı Sayın Koca’dan gelen yanıt şu şekildedir:

“2006 yılından itibaren İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yataklı Erişkin Madde Bağımlılığı Merkezi (AMATEM) 26 yataklı olup, toplam 30 personel ile hizmet vermektedir.”

“2022 Ocak ayında AMATEM'de 794 hasta tedavi görmüş; yatarak tedavi gören hasta sayısı ise12'dir.”

“Yine İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Yataklı Madde Bağımlılığı Merkezinde 2022'nin ilk 6 ayında başvuran hasta sayısı 2119'dur.”

“2015 yılından itibaren İzmir Tepecik Ayakta Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi (ÇEMATEM) ise 15 yataklı olup, 19 personel ile hizmet vermektedir.”

“ÇEMATEM ‘de 2022 yılının ilk 6 ayında yatarak tedavi gören çocuk hasta ise 49 hasta olup; ayakta tedavi gören sayısı ise142’dir.”

PURÇU: TEDAVİ İÇİN YATAKLI KAPASİTE SAYISI 26!

Bakan Koca’nın yanıtlarını içler acısı olduğunu aktaran CHP’li Purçu; “İzmir’in sokaklarını karış karış geziyoruz ve okul önlerinde, mahalle aralarında artan uyuşturucu kullanımı ve satışına her defasında vurgu yapıyoruz. Rakamlar da ne yazık ki bizleri doğruladı. Bakan bey söylemiş sadece ocak ayında AMATEM’de tedavi gören hasta sayısı794; 12 kişi de yatarak tedavi görmüş. Sadece 1 ayda 12 kişi yatarak tedavi görmüş denilirken; İzmir’de toplam yatak kapasitesi 29 olarak açıklanıyor. Yetersiz yatak ve personel kapasitesi ile madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele edilemez” ifadelerini kullandı.

“REHABİLİTASYON AŞAMASINI DA DEVLET SAĞLAMALI”

“Sadece AMATEM’de kalıcı çözüm sunamaz” diye devam den Özcan Purçu, “Bir tek yatarak tedavi değil; sonrasında gerçekleştirilecek rehabilitasyon aşamasında da devlet desteğinin sağlanması zorunludur. Rehabilitasyonun olmadığı yerde uyuşturucu tedavisi tam olmaz! Ancak ne yazık ki iktidar bunda da sınıfta kalmıştır. AMATEM ve ÇEMATEM’den çıkan çocukların %90’ı; gerekli rehabilitasyonu alamadığı için, tekrar sokaklara uyuşturucu kullanmaya ya da satmaya dönmektedir” dedi.

“AİLELER KADERİNE TERK EDİLDİ”

İzmir’de sadece 6 ayda uyuşturucu bağımlılığı tedavisi için başvuran yetişkin sayısı 2119; çocuk ve ergen sayısı ise 142’dir. Kaldı ki bu rakam; kendi rızaları ile hastaneye gelerek başvuran kişi sayısıdır. Nice anneler, babalar, evlatlar uyuşturucu yüzünden perişan durumdadır. Anneler evlerinde; uyuşturucu parası için satılanlar yüzünden, kap kacak kalmadıklarından yakınıyor; uyuşturucu alamadığı için evini yakanlar oluyor. Uyuşturucu bağımlısı çocuklar, eşler, babalar, anneler istemedikleri için tedavi olmuyor; ailelere kaderlerine terk ediliyor. Hükümet buna derhal bir çözüm bulmalı; bu sokaklara inmeli, bu yürek yakan evlere girmeli ve uyuşturucu lanetinden kurtarmalıdır. Yeterli sayıda AMATEM ve ÇEMATEM açılmalı; bağımlılar tedaviye ikna edilmeli ve tedavi sonrası uzun soluklu bir rehabilitasyon süreci sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.