Bakan Koca ‘ücretsiz HPV aşısı’ sözünü unuttu
10 ay önce ‘ücretsiz HPV aşısı’ sözü veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sessizliğini koruyor. CHP'li Murat Emir, Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya 10 ay önce sözünü verdiği ücretsiz HPV aşısını yeniden gündeme getirerek soru önergesinde bulundu.
Her gün ortalama yedi kadının rahim ağzı kanseri tanısı aldığına dikkat çeken CHP’li Emir, Türkiye’de her gün üç kadının da rahim ağzı kanserinden yaşamını yitirdiğini vurguladı.
Rahim ağzı kanserinden HPV aşısıyla korunabildiğini ve dünyada birçok ülkede HPV aşısının ulusal aşı programına alındığını aktaran Emir, “Ancak Türkiye’de halen HPV aşısı ulusal aşı programına dahil edilmedi. Aşının 6 bin TL’yi aşan fiyatı nedeniyle de yüz binlerce yurttaşımız bu aşıya erişemiyor” dedi.
Emir, HPV aşısının SGK tarafından karşılanması yönünde mahkeme kararları verildiğini işaret ederek “Ne verdiği sözler ne de mahkeme kararı 10 aydır Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda harekete geçirebildi” diye konuştu.
‘KURUL KAÇ KEZ TOPLANDI?’
Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi de sunan Emir, şu soruları yöneltti:
“Bağışıklama Danışma Kurulu,
kimlerden oluşmaktadır? 24
Kasım 2022’den itibaren HPV
aşısı ile ilgili hangi çalışmaları
yürütmüştür? Kaç kez HPV
aşısı ile ilgili toplanmıştır,
hangi kararları almıştır?
HPV aşısının hangi yaş
grubundan başlatılması
planlanmaktadır?”
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