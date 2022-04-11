Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

11 Nisan 2022 Pazartesi, 07:39

Test sayılarındaki azalmayla birlikte koronavirüs vaka sayılarında da dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre; yapılan 172 bin 461 test sonrası 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi.

KOCA'DAN PAYLAŞIM

Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :)

Bugünkü vaka sayısı: 5.609 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2022

Vaka sayılarındaki dikkat çekici düşüş üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı.