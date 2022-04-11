Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle ilgili olarak bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 07:39
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
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Test sayılarındaki azalmayla birlikte koronavirüs vaka sayılarında da dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre; yapılan 172 bin 461 test sonrası 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi.

KOCA'DAN PAYLAŞIM

Vaka sayılarındaki dikkat çekici düşüş üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı.


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