Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle ilgili olarak bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" ifadesini kullandı.
Test sayılarındaki azalmayla birlikte koronavirüs vaka sayılarında da dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre; yapılan 172 bin 461 test sonrası 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi.
KOCA'DAN PAYLAŞIM
Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :)— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2022
Bugünkü vaka sayısı: 5.609
Vaka sayılarındaki dikkat çekici düşüş üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Müşteri servisinde tepki çeken anlar
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
- İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi!
- Utku K.'nin ilk vukuatı değilmiş!
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
En Çok Okunan Haberler
- Bu kadar yüksek pahalılık ve enflasyon, başka niyet mi var?
- Alkışlar Kartal’a
- Fransa da bir yol ayrımında
- Sağlık mı, eğitim mi, karakter mi?..
- Cumhuriyet’in yakıcı manşetleri!
- TEM'de trafik kazası: 1 yaralı
- Fatih'te saat 05.00'te korku dolu anlar!
- Köpek tartışmasında görümce, gelini bıçakladı
- Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Covid-19' paylaşımı
- Müşteri servisinde tepki çeken anlar