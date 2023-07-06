Bakan Koca'dan ‘kene’ uyarısı: KKKA vakalarında artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kene yapışmalarına yönelik uyarıda bulundu. Koca KKKA vakalarının artışta olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:29
Bakan Koca'dan ‘kene’ uyarısı: KKKA vakalarında artış!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz bölgesinde, özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu, temmuz sonuna kadar artması muhtemel kene yapışmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Koca, kene kaynaklı bir enfeksiyon olan KKKA hastalığına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarılarda bulundu:

"Karadeniz bölgesinde, özellikle Kurban bayramı ve sonrasında kene yapışmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarında artış oldu. Temmuz sonuna kadar artarak devam etmesi muhtemel KENE YAPIŞMASI vakalarına karşı dikkatli olunmalı, hastalığın ağır seyredebildiği unutulmamalı."


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