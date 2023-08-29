Bakan Koca'dan Konya'da saldırıya uğrayan doktora ilişkin açıklama

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan zanlı gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulunarak, adaletin bir an önce tecellisini beklediklerini belirtti.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:46
Bakan Koca'dan Konya'da saldırıya uğrayan doktora ilişkin açıklama
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Sağlik Bakanı Fahrettin Koca, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir doktora saldırıda bulunan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir doktor arkadaşımıza bugün fiziki saldırıda bulunan şahıs Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz" dedi.


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