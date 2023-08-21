Enkaz altında kalan doktora ulaşılamadı: Yeğeni konuştu!
6 Şubat depreminden sonra bulunamayan Dr. Behzetoğlu'nun yeğeninin anlattıkları yürekleri dağladı...
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