Enkaz altında kalan doktora ulaşılamadı: Yeğeni konuştu!

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6 Şubat depreminden sonra bulunamayan Dr. Behzetoğlu'nun yeğeninin anlattıkları yürekleri dağladı...

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2023 Pazartesi, 13:17


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