Bakan Koca'dan Marmara'yı vuran fırtınada can kaybı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 07:12
Bakan Koca'dan Marmara'yı vuran fırtınada can kaybı açıklaması
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Bakan Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan fırtınaya bağlı afetlerle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.


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