Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik maske açıklaması

17 Şubat 2022 Perşembe, 17:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret ederek, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” dedi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından Koca'nın açıklamalarını değerlendirdi.

“Umarım Bilim Kurulu maske uygulamasını kaldırmaz” diyen Ceyhan, maske konusunda şu açıklamaları yaptı:

"En büyük hata başka ülkelerdeki uygulamayı örnek gösterip, biz neden yapmıyoruz demek. 4. dalgada ‘İngilizler şöyle yapıyor’ dedik, yaptık. Ne oldu? Vaka sayısında İngiltere dünyada 1. biz 2. olduk.

“BİZDE AŞILAMA NEREDEYSE DURDU”

Bugünlerde Hollanda'nın önlemleri kademeli gevşetmesini konuşuyoruz. Sanki adamlar kapanırken biz de kapanmışız gibi. Hollanda'da 2 doz aşılama yüzde 90'ın üzerinde, 3. doz aşılama yüzde 61.2. Günlük ölüm sayısını 9'a düşürdüler. Toplumsal aşılama hedefine 183 günde ulaşacaklarını hesaplıyorlar ve ona göre bir normalleşme planı yapıyorlar. Bizde aşılama neredeyse durdu.

"SİZDEKİ VİRÜSÜN BAŞKASINA BULAŞMASINI ÖNLER"

