Bakan Koca'nın o paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "4, 3, 2 sizce ne demek?" ifadelerini kullandı. Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 07:59
Bakan Koca'nın o paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu!
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Covid-19’la mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. Güncellenen Risk Haritası’nda bir ilin daha kategorisi değişti. İki doz aşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıkan Kastamonu ‘mavi’ kategoriye geçti.

Yaşanan yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da da %75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!” dedi.

“4, 3, 2 SİZCE NE DEMEK?”

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise halka, “4, 3, 2 sizce ne demek?” sorusunu yöneltti. Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. 

O yorumlardan bazıları...


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