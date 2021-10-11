Bakan Koca'nın o paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu!

11 Ekim 2021 Pazartesi, 07:59

Covid-19’la mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. Güncellenen Risk Haritası’nda bir ilin daha kategorisi değişti. İki doz aşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıkan Kastamonu ‘mavi’ kategoriye geçti.

Yaşanan yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da da %75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!” dedi.

“4, 3, 2 SİZCE NE DEMEK?”

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında ise halka, “4, 3, 2 sizce ne demek?” sorusunu yöneltti. Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

4, 3, 2 sizce ne demek? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 10, 2021

O yorumlardan bazıları...

Kırmızı kart görmüş futbol takımı dizilimi — Esengles Belediye Başkanı (@KocaKafaYasinn) October 10, 2021

Futbol dizilişi mi bu kaleciyi saymasak bile yine bir kişi eksik oluyor hocam düzgün kadro lütfen — ??erve (@umutsuzfenerli) October 10, 2021

kampanya bitiyor galiba — ihtiyar (@eskitufekk) October 10, 2021

4 kuruşluk birine 3 kuruşluk değer verirsen,2 kuruşa seni satar demek başganım — sanamısorcam (@_guccis_) October 10, 2021

bakanım kuzeniniz hesabımı hackledi bu nası twit — kerém (@keermkaya) October 10, 2021

2 yetmedi 3. Doz işe yaramadı 4. Dozu yükleyelim demek pic.twitter.com/OnWFHG6JTd — çağatay duman (@aatayduman17) October 10, 2021