Bakan Kurum'dan 'Bilecik yangını' açıklaması: 47 bağımsız birim yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınları
nedeniyle yapılan hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.
“47 BAĞIMSIZ BİRİM YIKILDI”
Kurum'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı
açıklama şöyle:
"Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana
gelen orman yangınları ilk dakikadan itibaren takibimizde. Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 2 ilçedeki 3
köyde; 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik.
23’ü ev ve 1’i cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin
yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar
aldığını tespit ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla
saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır."