Bakan Kurum’un çevreden kastının ne olduğu anlaşıldı: Konutlar, millet bahçeleri var ama madenler yok!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe teklifi kabul edildi. Bakanlığın bütçesi yaklaşık olarak 275 milyar lira olurken, iklim değişikliği sorununun zirvede yaşandığı dönemde İklim Başkanlığı bütçesi yalnızca 563 milyon lirada kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevreciliğe yönelik eleştirilere yanıt verirken “Biz çevre deyince millet bahçeleri, güneş enerji santralleri, sıfır atık uygulamaları, doğa koruma projeleri, arıtma ve altyapı tesisleri anlıyoruz. Ama sizin çevreden ne anladığınızı hakikaten bir türlü anlayamıyoruz” dedi.

Bakan Kurum, holdinglere madencilik faaliyetleri özelinde hazırlanan ÇED raporu hazırlanma sürecinin işlevsizleştirildiğine yönelik eleştirileri de görmezden geldi. Hava kalitesi, iklim değişiklikleri de toplantıda en az konuşulan konu başlıklarından oldu. Bu kapsamda sorulan soruları yanıtlamayan kurum, toplantının başından sonuna kadar konut yaptıklarını anlattı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Bakanlığın bütçesi yaklaşık olarak 275 milyar lira olurken, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için 11 milyar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 15 milyar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü Bütçesi için ise 6 milyar lira bütçe ayrıldı. İklim değişikliği sorununun zirvede yaşandığı dönemde İklim Başkanlığı bütçesinin yalnızca 563 milyon lirada kalması ise dikkat çekti.

VARSA YOKSA KONUT

Görüşmelerin soru yanıt kısmında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevreciliğe yönelik eleştirilere yanıt verirken “Anlaşılan o ki sizdeki çevre anlayışıyla bizdeki çevre anlayışının çok farklı olduğu bugün net bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü biz çevre deyince millet bahçeleri, güneş enerji santralleri, sıfır atık uygulamaları, doğa koruma projeleri, arıtma ve altyapı tesisleri anlıyoruz. Ama sizin çevreden ne anladığınızı hakikaten bir türlü anlayamıyoruz” dedi. Kurum, holdinglere madencilik için peşkeş çekilen arazilerden hiç bahsetmedi. Bakan Kurum, ÇED raporu hazırlanma sürecinin işlevsizleştirildiğine yönelik eleştirileri de görmezden geldi. Hava kalitesi, iklim değişiklikleri de toplantıda en az konuşulan konu başlıklarından oldu. Bu kapsamda sorulan soruları yanıtlamayan kurum, toplantının başından sonuna kadar konut yaptıklarını anlattı.

‘ÖCALAN’I DA ORAYA GÖTÜRÜN’

Söz konusu bölümde İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile Bakan Kurum arasında bir tartışma yaşandı. Türkiye, önemli bir iklim zirvesi olan COP31’e 2026 yılında Antalya’da ev sahipliği yapacak. Buna karşın toplantının müzakere başkanlığını Avustralya üstlenecek. Yani, zirve gündemini Avustralya belirleyecek, müzakere grupları Avustralya’nın koordinasyonunda çalışacak. Bu kapsamda yaşanan tartışmada, ikili atışmalar sonrası Bakan Kurum, Türkeş’e yönelik “COP31 Başkanı Türkiye olacak ve son kararı Türkiye verecek, tek yetkili de Türkiye olacak. O yüzden gurur duyun bununla, ülkenizle gurur duyun, tamam mı” dedi. Türkeş ise Kurum’a “Terörsüz Türkiye Süreci” göndermesi yaparak “Ne güzel, evet! Abdullah Öcalan'ı (terör örgütü elebaşısı) da oraya götürün” tepkisini gösterdi.

‘MEMLEKET YARARINA HER ŞEYİ REDDEDİYORSUNUZ’

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bütçenin arttırılmasını öngören önerge teklifi kabul edilmedi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı’nın bakanlığın toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi programlarını uygulamada daha etkin olmasını sağlamak için bütçe artırımını öngören önergesi de komisyon tarafından kabul görmedi. Arı, “Yine reddettiniz, memleket yararına her şeyi reddediyorsunuz” dedi. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş’ın iklim değişikliğinin etkilerini minimum düzeye indirmek amacıyla verdiği önerge de Cumhur İttifakı vekillerince reddedildi.