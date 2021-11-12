Bakan Kurum'un Kanal İstanbul iddiasına CHP'li Torun'dan yanıt
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, “Kanal İstanbul’u milletimize sorduk, milletimiz onay verdi” yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Torun, “Ne zaman halka sordunuz da onay aldınız? Sayın Bakan bir onay arıyorsa şunu bilmelidir: İstanbul halkı, son seçimlerde, 800 bin oy farkıyla Kanal İstanbul’a hayır demiştir” dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Bakan Kurum’un dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı, “Kanal İstanbul’u kime sordunuz diyenlere cevabımız şudur: Milletimize sorduk. Kanal İstanbul Cumhurbaşkanımızın milletin onayına sunduğu, milletin de onay verdiği bir projedir” açıklamalarına tepki gösterdi.
Torun, şunları söyledi:
“AKLA ZİYAN AÇIKLAMALAR
Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kanal İstanbul ile ilgili, yine, akla ziyan açıklamalarda bulundu. Biz kendisine, bu ucube proje için, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin, sayısız bilim insanının görüşlerini neden dikkate almıyorsunuz diye soruyoruz. Sayın Bakan çıkıyor, ‘Biz millete sorduk, onayını aldık’ diyor. Buradan soruyoruz: Siz bu projeyi ne zaman halka sordunuz da onay aldınız? Şunu da söyleyelim: Sizin onay belgeniz yok ama bizim ret belgemiz var. Bizim belgemiz, saatlerce noter kuyruğunda bekleyip bu projeye itiraz eden insanlarımızdır.
HAMASET YAPARAK AKLAYAMAZ
Sayın Bakan hamaset yaparak, bu projeyi aklayamaz. Bu iktidar artık vatandaşın aklıyla alay etmekten vazgeçmelidir. Eğer Sayın Bakan bir onay arıyorsa şunu bilmelidir: İstanbul halkı, son seçimlerde, 800 bin oy farkıyla Kanal İstanbul’a hayır demiştir. Kanal İstanbul’u inadına yapacağız diyenler değil, İstanbul’a ihanet etmeyeceğiz diyenler kazanmıştır.
SİYASİ ÖMRÜ YETMEYECEK
Ve siz ne yaparsanız yapın Kanal İstanbul projesi yapılmayacaktır. Çünkü iktidarın siyasi ömrü ülkemize bu ihaneti yapmaya yetmeyecektir.”
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