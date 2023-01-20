Bakan Mahmut Özer'den 'yarıyıl tatili' mesajı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:45

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:13

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona erdiğini vurgulayarak, öğrencilere seslendi.

Özer, "Sevgili öğrencilerimiz; bu ülke, bu gelecek sizlere ait. Sizler bu ülkenin asıl sahipleri, onun en kıymetli fertlerisiniz. Bizim görevimiz; güçlü yarınlarınız ve refahınızı tesis etmek, bunun için her türlü donanım ve imkana sahip olmanızı sağlayabilmektir. Eğitim sürecinizin başlangıcından sonuna dek eşit fırsatlara sahip olmanız için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bugün aldığınız karnelerin sizi değil, yalnızca bu dönem yaptığınız çalışmaları değerlendiren bir gösterge olduğunu unutmamalısınız. Önemli olan bu verileri doğru kullanıp daha iyiye yol alabilmenizdir. Heyecanınızı paylaşıyor ve hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI' VURGUSU...

Bakan Özer, öğretmenlere de hitap ederek, "Türkiye'nin daha müreffeh ve daha güçlü bir ülke olması için tüm çalışmalarınızın destekleyicisi olmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' parolasıyla çıktığımız bu yolda tüm zorlukları birlikte aşacağız. Bir ülke, öğretmenleri kadar güçlüdür. Çabalarınız her türlü takdirin üzerindedir. Yeni dönemde de bilimin ve kültürün ışığını çocuklarımızla paylaşabilmeniz için tatilinizin güzel geçmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.