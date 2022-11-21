Bakan Mahmut Özer açıkladı: Saldırıda öldürülen öğretmen anne ve kızının ismi okullarda yaşatılacak
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan’ın isimleri, okullarda yaşayacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden yurttaşların üçünün eğitim camiasından olduğunu dile getirdi.
Olay yerine karanfil bıraktıkları gün öğretmen ve öğrencilerin isimlerini okullarda sonsuza dek yaşatacaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Bakan Özer, “Değerli öğrencimiz Ecrin’in adını Adana’da kendi okuduğu okula verdik. Okulumuzun adı ‘Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu’ oldu” ifadelerini kullandı.
"İSİMLERİNİ OKULDA VE KONFERANS SALONUNDA YAŞATACAĞIZ"
Öğretmenlerin ve öğrencilerin isimlerini vefayla yaşatacaklarını vurgulayan Bakan Özer, şunları kaydetti:
“Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul’da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokulu'na, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi’nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız”.
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