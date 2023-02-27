Bakan Murat Kurum: 3 bin adet geçici barınma evleri yapılıyor

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:33

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Adıyaman’a geldi.

Bakan Kurum, Adıyaman Üniversitesi’nin çevresinde kurulan konteyner kenti ve Büyükkavaklı Köyü’nde TOKİ ve Emlak Konut eliyle inşa edilecek 3 bin prefabrik ve çelik konstrüksiyondan oluşan geçici barınma evlerinin kurulmaya başlandığı alanda incelemelerde bulundu.

YAKLAŞIK 15 BİN DEPREMZEDE YAŞAYACAK

Murat Kurum, 313 dönüm alan içerisine TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılacak olan ve yaklaşık 15 bin depremzedenin yaşayacağı toplam 3 bin adet geçici yaşam birimi inşaat alanında çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

"GEÇİCİ BARINMA ALANLARI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Her yaşam biriminin depreme dayanıklı ısı yalıtımlı hafif çelik malzemesinden imal edildiği bilgisi verilen Bakanlık açıklamasında, kalıcı konutların yapımı tamamlanana kadar, ikame etmeleri için tasarlanan bu yaşam birimlerinin her türlü mevsimsel etkilere dayanıklı olarak tasarlandığı belirtildi.

HER BİRİ 25 METREKARE

313 dönüm alanda prefabrik ve çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek geçici yaşam alanında yapılar ısı ve su izolasyonu olan her biri 25 metrekareden oluşacak. Geçici yaşam alanlarında asgari ölçülerde bir ailenin ihtiyaç duyabileceği sıcak su, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bulunacak. Geçici barınma alanları, içerisinde sağlık birimi, anaokulu, camii, lojistik birimi, yönetim binası, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve yürüyüş alanları ile birlikte projelendirildi. Geçici barınma alanlarının inşaatı kısa sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edilecek.