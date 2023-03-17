Bakan Murat Kurum: Önümüzdeki hafta 11 ilde temelini atacağız!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:39

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Bölgede 298 bin binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğunu belirten Kurum, bölgede 650 binin üzerinde bina inşa edeceklerini söyledi.

"20 BİN KONUTUN TEMELİ ATILACAK"

32 bin konuttan 20 bininin temelinin 11 ilde eş zamanlı atılacağını belirten Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina incelendi. 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da 1400 Kilis'te 234 Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300 Malatya'da 5 bin 702 Elazığ'da 505 Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. 11 ilde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız."