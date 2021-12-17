Bakan Nebati'den Çin modeli açıklaması

17 Aralık 2021 Cuma, 09:29

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomide Çin modelini örnek göstererek, "Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak için ekonomide yeni dönemi başlattık. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz pazara daha yakınız, onlardan daha avantajlıyız" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise TBMM Genel Kurulu’nda;“Güney Kore, 93,8 dolarla başlamış yola, 31 bin dolarda şu an. Çin 75 dolarla başlamış, 10 bin 500 dolarla da gayrisafi milli hasılada kişi başına düşen gelir. Japonya 568 dolarla başlamış, 40 bin dolara gelmiş. Türkiye ve Dünya. Dünya 468 dolarla başlamış, 11 bin dolara gelmiş. Türkiye’de 40 kat artarak 283 dolardan 8 bin 500-9 bin dolarlara gelmiş. Bir farkı ortaya koyuyoruz. Biz Çin değiliz. Biz Güney Kore değiliz” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 yılı kesin hesap kanun teklifi görüşmeleri tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, milletvekillerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Bakan Nebati şu açıklamayı yaptı: