Bakan Nebati'den Çin modeli açıklaması
Erdoğan, Çin modelini örnek gösterirken yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de açıklama geldi. Nebati, "Türkiye’de 40 kat artarak 283 dolardan 8 bin 500-9 bin dolarlara gelmiş. Bir farkı ortaya koyuyoruz. Biz Çin değiliz. Biz Güney Kore değiliz” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomide Çin modelini örnek göstererek, "Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak için ekonomide yeni dönemi başlattık. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz pazara daha yakınız, onlardan daha avantajlıyız" demişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise TBMM Genel Kurulu’nda;“Güney Kore, 93,8 dolarla başlamış yola, 31 bin dolarda şu an. Çin 75 dolarla başlamış, 10 bin 500 dolarla da gayrisafi milli hasılada kişi başına düşen gelir. Japonya 568 dolarla başlamış, 40 bin dolara gelmiş. Türkiye ve Dünya. Dünya 468 dolarla başlamış, 11 bin dolara gelmiş. Türkiye’de 40 kat artarak 283 dolardan 8 bin 500-9 bin dolarlara gelmiş. Bir farkı ortaya koyuyoruz. Biz Çin değiliz. Biz Güney Kore değiliz” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda 2020 yılı kesin hesap kanun teklifi görüşmeleri tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, milletvekillerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.
Bakan Nebati şu açıklamayı yaptı:
“Türk modeli dediğimiz şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın ara ara ifade ettiği ama bizim tam zamanında bir şeyler söylediğimiz dönemdeyiz. Güney Kore, 93,8 dolarla başlamış yola, 31 bin dolarda şu an. Çin 75 dolarla başlamış, 10 bin 500 dolarla da gayrisafi milli hasılatında kişi başına düşen gelir. Japonya 568 dolarla başlamış, 40 bin dolara gelmiş. Türkiye ve Dünya. Dünya 468 dolarla başlamış, 11 bin dolara gelmiş. Türkiye’de 40 kat artarak 283 dolardan 8 bin 500-9 bin dolarlara gelmiş. Bir farkı ortaya koyuyoruz. Biz Çin değiliz. Biz Güney Kore değiliz. Biz bölünmüş yol uzunluğunu, 6 bin kilometreden 28 bin kilometreye çıkaran, otoyol uzunluğunu 1,714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye çıkaran, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 631 kilometreye, köprü viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 710 kilometreye, hızlı tren ağını sıfırdan 1,213 kilometreye, havalimanı sayısını 26’dan 56’ya, uçak sayısını 110’dan 552’ye, yurt dışı uçak noktasını 60’tan 329’a, tersane sayısını 37’den 84’e, OSB sayısını 192’den 325’e proje sayısını 62’den 750’ye savunma sanayine, dışa bağımlılık oranını yüzde 80’den yüzde 20’ye düşüren bir Türkiye, hastane yatak sayısını 164 binden 255 bine, nitelikli yatak sayısını 19 binden 162 bine hasılı kelam bizim söylediğimiz şey çok farklı. Bundan sonra atacağımız adımlarla çok hızlı bir şekilde toparlanma olacağını hep beraber görmüş olacağız. ”
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