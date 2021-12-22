Bakan Nebati'nin 'Gözlerime bakar mısınız?' yanıtı tepki çekti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, TRT ekranlarında 'Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Lütfi Elvan'ın yerine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin ekonomik gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Nebati, yeni sistemdeki rakamlara ilişkin soruya ise ilginç bir yanıt verdi. Nebati, program sunucusunun son mevduat uygulamasının ardından sonuçlara dair rakamlarını sorması üzerine, “Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde? diye sordu.
Sunucu ise “Orada o sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Ekonomi rakam işi” demesi üzerine Nebati şu ifadeleri kullandı:
“Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” diyerek soruya net bir yanıt vermedi. Nebati'nin söz konusu yanıtı ise sosyal medyada yurttaşların gündemine oturdu. Yurttaşlar, Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımda Nebati'ye tepkilerini şu şekilde gösterdi:
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