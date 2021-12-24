Bakan Nebati'nin memurlara yönelik açıklamasına sert tepki: 'Teşekkür etmiyoruz'

24 Aralık 2021 Cuma, 11:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Lütfi Elvan'ın yerine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

'Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatan Nebati'nin memurlara yönelik açıklamaları ise sosyal medyada tepkiye neden oldu. Bakan Nebati, "Çok net söylüyoruz. Böyle bir şeye asla izin veremeyiz. Fakir fukaranın hakkı var. Ezilmesin diye yüzde 50 fiyat artış yaptı kasgari ücretlilere. Damga, gelir vergisini kaldırdık. Sadece asgari ücretlilerden değil, bunu genişlettik. Tüm ücretlilere asgari ücrete kadar bir nidirim gerçekleştirdik. Orada da durmadık, memurlarımızı da faydalandırdık. Niye? Bir enflasyon gerçeği var. Enflasyonun ezeceği tüm kesimlere gerekli desteği verdik. Biz kamu yönetimi olarak, ekonomi yönetimi olarak bütçeye böylesi bir yükü karşılamak için adımlar atarken piyasa oyuncularının bize karşı bu hareketlerini kesinlikle kabul etmeyiz, gereğini de yaparız" dedi.

"MEMURLARIMIZA ZATEN EK ARTIŞLAR YAPILDI"

Bakan Nebati, "Memura ve ekmeliye ek zam, enflasyonist ortamlarda en çok etkilenenler sabit gelirliler. Sabit gelirlilerin hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almamız gerekiyor. Bu konuda geri adım atmayız. Memurumuz bugüne kadar hep koruduk. 19 yılda hep pozitif yönde koruduk. Korumaya devam edeceğiz. Ücretlileri de korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza zaten ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Nebati'nin memura ve emekliye ek zam açıklamaları ise sosyal medyada tepkiye neden oldu. Twitter üzerinden #SağlıkçıTeşekkürEtmiyor diyen sağlıkçılar asgari ücretin altında kalan maaşlara dikkat çekerek yüzde 5 için teşekkür etmeyeceklerini ifade ettiler.

Sağlıkçaların sosyal medya paylaşımları şu şekilde: