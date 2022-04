Bakan Nureddin Nebati enflasyon için tarih verdi: 'Hep beraber göreceğiz'

10 Nisan 2022 Pazar, 09:12

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda konuştu.

Kapanma döneminde Türkiye’nin her türlü zorlukla mücadele ettiğini belirten Bakan Nebati, “Türkiye 2020 yılında 1,8’lik büyüme ile dünyadan pozitif olarak ayrışan ülkelerden birisi oldu. 2021’de ise yüzde 11 büyüyen, kapasite kullanım oranları ise yüzde 80’e gelen, ihracatını 125 milyar dolara çıkarmış bir ülke oldu. Ticaretimiz ise daha iyi oldu ve kur ataklarına rağmen yolumuza devam ettik" dedi.

"TİCARET DÖNECEK, FABRİKALAR İŞLEYECEK"

Yaşanan tüm zorluk ve sıkıntıya rağmen Türkiye’nin her zaman bunları atlatıp yoluna devam edecek kapasitede olduğunu ifade eden Bakan Nebati, Biz gözlerimizi kapatıp zorlukları görmezlikten gelmiyoruz. Zorluklar var, sıkıntılar var, enflasyonu görüyoruz. Mücadelemiz belli ne yapacağımızı biliyoruz. Tek istediğimiz, kol kola girmek, moral vermek, her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi hissetmek ve hissettirmek. Ticaret dönecek, fabrikalar işleyecek, işler devam edecek. Çalışanlarımız işlerine gidecek. Her zorlukta merak etmeyin kesinlikle bir kolaylık vardır. İnanan bunu bilir. Yeter ki biz işimizi sağlam yapalım. Birbirimize inanalım. Bir olalım, beraber olalım. Zorlukların üstesinden gelinceye kadar ortaya koyacağımız azmi enerjiye dönüştürelim ve bu enerjiyle yolumuza yürüyelim."

"MERAK ETMEYİN OTOBÜSE DE BİNİYORUZ"

Pazardaki fiyatları bildiklerini dile getiren Nebati, "Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağında, pazarında, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Bu dünyanın, ülkenin içerisindeyiz. Bu milletin gençlerin, kadınların, çocukların, iş dünyasının, çalışanların ne istediğini biliyoruz ve sıkıntıları paylaşıyoruz. Bu sıkıntıların üstesinden gelecek azmi de ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ENFLASYON' İDDİASI

Bakan Nebati, enflasyona ilişkin de "Enflasyon yavaş yavaş yoluna giriyor. Aralık ayından itibaren bu ülkede her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.