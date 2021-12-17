Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi Seyidullah Nebati hakkında suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi, iş insanı Seyidullah Nebati’nin faiz açıklamasıyla ilgili 4 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi Seyidullah Nebati, Merkez Bankası toplantısı ve açıklanacak faiz kararı öncesi Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, “Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Seyidullah Nebati’nin bu sözlerinin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.
HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve iş insanı Seyidullah Nebati hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu madde 107’de yer alan “Piyasa Dolandırıcılığı” suçunu işledikleri öne sürülerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
“SERVETLERİNE SERVET KATIYORLAR”
Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. "Ekonominin kitabını yazanların, hiçbir kitapta yazmayan “faiz sebeptir enflasyon sonuçtur” anlayışı, Türk Lirasının yabancı para birimleri karşısında değerinin yerlerde sürünmesine neden oldu. An itibarıyla Dolar 16 lirayı aşmış durumda. Dolarizasyon/Spekülasyon sömürüsüne mahkum edilen, dışa bağımlı hale getirilen Türk Ekonomisi, liranın Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde görülmeyen değer kayıpları karşısında çökmüş durumda" diyen Okur, şunları söyledi:
"Olan yine, bütün mal ve hizmetlere gelen zamlarla beli bükülen, alım gücü her geçen gün düşen, işsizlik-pahalılık-zam-zulüm cehennemine mahkum edilen emekçi halkımıza oluyor. AKP’gillerin ekonomiyi batıran bu anlayışı zengini daha zengin fakiri daha fakir yapıyor. Özellikle AKP’gillerin yakın çevresinde olanlar, kurlarda olacak değişiklikler kulaklarına fısıldananlar servetlerine servet katıyorlar."
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