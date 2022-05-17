Bakan Özer: 'Türk öğrencilerin yurtdışında en fazla tercih ettikleri ülkeler Almanya, Fransa ve Hollanda'

17 Mayıs 2022 Salı, 14:18

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Gürer, “Ülkemiz vatandaşı olup yurtdışında ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenci olarak öğrenimi sürdüren kaç kişi vardır? MEB’ bağlı yurtdışında faaliyette olan okul var mıdır? Yurtdışında eğitim için görev yapan öğretmen var mıdır, sayısı nedir? Ülkelere göre en çok Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak eğitim alan öğrenci varlığı en yüksek ilk üç ülke hangisidir?” sorularını yöneltmişti.

ÖZER: YURTDIŞINDA GÖREV YAPACAK PERSONEL KOMİSYON TARAFINDAN SINAVA TABİİ TUTULUYOR

Soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Özer, yurtdışında görevlendirilecek kişilerin Dışişleri Bakanlığı koordinesinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından belirlendiğini bildirdi.

Bakan Özer, “Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar temsil yeteneği sınavına alınır. Komisyon tarafından yapılan temsil yeteneği sınavında başarılı olan öğretmen ve okutmanlar yurtdışında görevlendirilmeye hak kazanır” açıklamasında bulundu.

“İLK ÜÇ ÜLKE ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA”

Bakan Özer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yurtdışında eğitim gören öğrencilerin ülkelere göre dağılımında Almanya, Fransa ve Hollanda'nın ilk üçte yer aldığını açıkladı.

GÜRER: BAKANLIK, RAKAMLARA DAYALI BİLGİ VERMEKTEN KAÇINMIŞTIR

Bakan Özer’in yanıtlarını değerlendiren Gürer, bakanlığın rakamlara dayalı bilgi vermekten kaçındığını belirterek, şöyle dedi:

“Yurtdışında Türkiye Cumhuriyet vatandaşı öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı Bakanlık verilerinde yok mudur? En azından yurtdışında öğrenim gören ya da öğretmen olarak görev yapanların bilinmemesi olası mıdır? MEB’e bağlı yurtdışı okul var mıdır? Bu sorular eğitim açısından ülkemizin yurtdışı durumunun görülmesi ve bilinmesi adına önemlidir. Yurtdışında en çok eğitim gören T.C. vatandaşı öğrenci varlığı bilinen ülkeler varsa eğitim gören öğrenci sayısı da biliniyor olmalıdır.”