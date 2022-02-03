CHP'li Yıldırım Kaya'dan Bakan Özer'e yolsuzluk ve usulsüzlük soruları
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kamuoyunda yer alan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dair yolsuzluk iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 5 soru yöneltti.
CHP Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen'in Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 5 soruluk önergeyle TBMM'ye taşıdı.
CHP'li vekil Kaya'nın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yolsuzluk iddiaları hakkında yönelttiği 5 soru şöyle:
- Ankara ili Etimesgut ve Sincan İlçelerinde bazı okulların tasarım beceri atölyeleri ile kütüphanelerinin yapımı tamamlanmadan, çeşitli firmalara para ödendiği bilgisi doğru mudur?
- Önceki dönem Ankara İl Müdürü Turan Akpınar döneminde kantin hesaplarının başında bulunan Göktan Meto’nun, İl Müdürlüğünün kantin hesabından okulları belirleyip, ilçe müdürü ve okul müdürlerini ayarlayıp okullara para gönderdiği ve diğer İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tülüce’nin ise ilçe müdürlerini ve okul müdürlerini arayarak firmalara yönlendirdiği bilgisi doğru mudur?
- Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yapılmış olan tasarım beceri atölyeleri ile kütüphanelerinin ihalelerini hangi firmalar almış, bu firmalara ne kadar ücret ödenmiştir?
- Ankara ili genelinde soru önergesine bahis husus ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturma hangi aşamadadır?
- 2018 yılından bu yana Ankara genelinde kaç kütüphane ve tasarım beceri atölyesi yapılmıştır? Tasarım beceri atölyeleri ve kütüphanelerin yapım işleri hangi firmalara ödenmiştir? Bu firmalara iş başına kaç TL ücret ödemesi yapılmıştır?
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