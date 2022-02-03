CHP'li Yıldırım Kaya'dan Bakan Özer'e yolsuzluk ve usulsüzlük soruları

03 Şubat 2022 Perşembe, 14:16

CHP Ankara Milletvekili ve Eğitim Sen'in Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını 5 soruluk önergeyle TBMM'ye taşıdı.

CHP'li vekil Kaya'nın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e yolsuzluk iddiaları hakkında yönelttiği 5 soru şöyle: