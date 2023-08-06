Bakan Özhaseki ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuru sayısını açıkladı

Yayınlanma: 06.08.2023 - 16:36

Güncelleme: 06.08.2023 - 16:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için hayata geçirilen, 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özhaseki, "6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ay geçti. Devletimiz afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de 'Yerinde Dönüşüm' ile 11 şehrimize güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. 'Yerinde Dönüşüm' projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. 'Yerinde Dönüşüm' projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.