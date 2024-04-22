Bakan Özhaseki’den ‘orman yangını’ ve ‘sıcak’ uyarısı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:19

Güncelleme: 22.04.2024 - 17:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklığının artacağını, orman yangınlarının yaşanmaması için yurttaşların duyarlı olmaları gerektiğini bildirdi.

Özhaseki'nin paylaşımı şöyle:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

Meteorolojik veriler doğrultusunda; Ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için daha duyarlı olunmasını, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamalarını istirham ediyorum."