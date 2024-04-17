Sıcak havaların pratik lezzeti: Bisküvili parfe tarifi...

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2024 Çarşamba, 17:58
Sıcak havaların pratik lezzeti: Bisküvili parfe tarifi...

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, serinletici tariflerin popülerliği giderek artıyor. Bu tarifler arasında en çok ilgi görenlerden biri ise parfe tarifleridir. Özellikle yaz aylarında serinlemek için ideal olan bu lezzetli tatlılar, hafif yapısıyla ve çeşitli meyvelerle zenginleştirilmiş tadıyla beğeni topluyor.

Sıcak havaların pratik lezzeti: Bisküvili parfe tarifi...

Hazırlaması çok kolay olan bu bisküvili parfe tarifiyle yazın serinletici bir tatlı deneyimi yaşayabilirsiniz.  İster pratik bir akşam yemeği sonrası, ister özel davetlerde servis edin, bu tatlı her zaman beğenileri topluyor. Siz de evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif ile sıcak havaların keyfini çıkarabilirsiniz. Peki, sıcak havalazın pratik lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte bisküvili parfe tarifi...

Sıcak havaların pratik lezzeti: Bisküvili parfe tarifi...

BİSKÜVİLİ PARFE TARİFİ

Malzemeler:

2 paket toz krem şanti

2 su bardağı soğuk süt

24 adet oreo bisküvi

1/2 su bardağı damla çikolata

1/2 su bardağı dövülmüş fındık (ya da ceviz)

1 paket vanilya

Sıcak havaların pratik lezzeti: Bisküvili parfe tarifi...

BİSKÜVİLİ PARFE YAPILIŞI

Süt ve krem şantiyi derin bir kap içerisinde çırpın.

Ardından vanilya ekleyip çırpmaya devam edin.

Daha sonra bisküvileri, çikolata ve fındıkları ekleyip karıştırın.

Kek kalıbını streçle kaplayın. 

Parfe karışımını kaba dökün. Spatula yardımıyla üzerini düzeltin. 

Parfenin üzerini streçle örtün.

Buzlukta en az 4-5 saat ya da bir gün bekletin.

Hazır olan parfeyi buzluktan 10 dakika önce çıkarın.

Üzerine isteğe bağlı çikolata sosu ve meyvelerle süsleyin. 

Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. 

Afiyet olsun!

Bisküvili parfe tarifi Bisküvili parfe parfe parfe tarifi pratik tatlı pratik tatlı tarifi tatlı tatlı krizi Tatlı tarifi

En Çok Okunan Haberler