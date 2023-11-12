Bakan Özhaseki'nin deprem sonrası sürece yönelik açıklamaları tepki çekti: Depremzedelerden insaf istedi

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

Özhaseki, “260 bin tane bağımsız birim yıkılmış. Siz hükümet olsanız, 10 gün önce haberiniz olsa ne yapardınız? Her birine 10 kişiyi bağlayacak olsanız 2 milyon 600 bin kişiyi hazır etmeniz gerekir. Bina başında 50 kişi bulundurmak isteseniz 13 milyon insanı hazır etmeniz gerekir. Biraz insaflı olalım” diye konuştu. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise “CHP’li vekiller üç yıl önceden Maraş’ta deprem olacağını söyledi” dedi.

Bakan Özhaseki deprem sonrası belediyelerin çalışmalarına değinerek, “İlk saatlerden itibaren hükümet ayaktaydı. Bizim belediyeleri gönderdim. Birçok CHP’li belediye de vardı ama nüfusu milyonları aşmış bazı belediyeler, deprem turisti gibi geldiler, görüntü verdiler, gittiler” diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Cahit Arı, “Haksızlık yapmayın. Başta İstanbul, Antalya, Ankara CHP’li belediyeler bütün gücüyle oradaydı. Cumhurbaşkanı bu lafı dedi diye siz de aynı şeyi söylemeyin. Artistlik yapan AKP’li belediyeler” tepkisini gösterdi. CHP’li vekiller bakanın sözlerini “belediyelerde ayrımcılık” olarak değerlendirdi.