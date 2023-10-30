Bakan Özhaseki’ye İzmir depremi sorusu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:48

Güncelleme: 30.10.2023 - 15:02

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Sisam Adası açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 117 yurttaşımız yaşamını yitirdiği depremin ardından üç yıl geçti.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması talabeiyle soru önergesi verdi.

Mağduriyetlerin giderip giderilmediğini soran Yüksel Taşkın, “Bugün 30 Ekim. İzmir'de yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği acı depremin yıl dönümü. Depremin üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen yapı sorunlarının henüz tam olarak çözülemediği ve ağır hasarlı binalardan çıkan depremzedelerin bazılarına yeni konutların teslim edilmediği bilinmektedir. Depremden sonra oluşan ekonomik, fiziksel ve sosyal hasarın giderilmesine ilişkin çalışmaların ve İzmir Kentini Afet Dirençli hale getirme çalışmalarının durumunun bilinmesi ve bu çalışmaların ivedilikle tamamlanması, deprem bölgesinde bulunan bu kentimiz için elzemdir. Bu bağlamda Bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye 5 soru yönelttim. Bu soruların yanıtlanması ve gerekli adımların ivedilikle atılması deprem kuşağında bulunan İzmir için elzemdir” ifadelerini kullandı.

Taşkın şu soruların yanıtlarını talep etti: