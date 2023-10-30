Bakan Özhaseki’ye İzmir depremi sorusu
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 117 yurttaşın hayatını kaybettiği depremin 3. yıldönümünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.
Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Sisam Adası açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 117 yurttaşımız yaşamını yitirdiği depremin ardından üç yıl geçti.
CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması talabeiyle soru önergesi verdi.
Mağduriyetlerin giderip giderilmediğini soran Yüksel Taşkın, “Bugün 30 Ekim. İzmir'de yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği acı depremin yıl dönümü. Depremin üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen yapı sorunlarının henüz tam olarak çözülemediği ve ağır hasarlı binalardan çıkan depremzedelerin bazılarına yeni konutların teslim edilmediği bilinmektedir. Depremden sonra oluşan ekonomik, fiziksel ve sosyal hasarın giderilmesine ilişkin çalışmaların ve İzmir Kentini Afet Dirençli hale getirme çalışmalarının durumunun bilinmesi ve bu çalışmaların ivedilikle tamamlanması, deprem bölgesinde bulunan bu kentimiz için elzemdir. Bu bağlamda Bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye 5 soru yönelttim. Bu soruların yanıtlanması ve gerekli adımların ivedilikle atılması deprem kuşağında bulunan İzmir için elzemdir” ifadelerini kullandı.
Taşkın şu soruların yanıtlarını talep etti:
- “İzmir’de kaç rezerv alan ilan edilmiştir? Bugüne kadar bu rezerv alanlar hangi amaç doğrultusunda kullanılmıştır? Hangi rezerv alanda ne kadar konut inşa edilmiştir?"
- "İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi çevresinde rezerv alanda yapılan binaların adedi nedir? Ne kadarı depremzedelere tahsis edilmiştir? Depremzedelere tahsis edilmeyen dairelerle ne yapılması planlanmaktadır?"
- "İzmir’de bulunan kamu binalarının mevcut durum envanter çalışması ve deprem dayanıklılığıyla ilgili çalışmalar yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç tanesi riskli yapı olarak belirlenmiş ve yenilenmesine/dirençli hale getirilmesine karar verilmiştir?"
- "5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi kapsamında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak belirlenen alanlarda da sağlıklı çevre ve güvenli konut üretiminin sağlanabilmesi için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun tanıdığı teşvik ve imtiyazların sağlanması maksadıyla çalışmalar yürütülüyor mu?"
- "6306 sayılı Kanun kapsamında İzmir’de riskli alan ilan edilen yerlerde yürütülen çalışmalar ne aşamadadır? Ne kadar konut üretilmiş ve hak sahiplerine verilmiştir?"
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