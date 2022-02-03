Bakan Pakdemirli, orman yangınıyla mücadeledeki eksiği savundu

03 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Orman yangınlarıyla mücadelede uçakların önemi geçen yaz binlerce hektarlık alanın yanmasıyla bir kez daha ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınlarıyla ilgili açıklaması ise şaşırttı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Pakdemirli’ye Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarıyla ilgili, “Çürümeye bırakılan THK uçaklarının İspanya ve Hırvatistan tarafından Türkiye’ye yardım amacıyla gönderilen uçaklardan farkı nedir” diye sordu. Önergeye verdiği yanıtta Pakdemirli, “Bu uçaklar kolaylıkla temin edilebilecek uçaklar değildir. Alım ve teslim süreci uzun yıllar alabilmektedir. Sadece uçağın yangınları söndürdüğünü düşünmek hatadır. Yangınları kara ekipleri söndürmekte, uçak ve helikopterler yangının enerjisini düşürmede yardımcı olmaktadır” dedi. CHP’li Bulut, “Uçakların yangındaki rolünü değersizleştirme çabasına giren Pakdemirli derhal istifa etmelidir” açıklaması yaptı.